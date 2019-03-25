Дмитрий Зверев назначен статс-секретарем - заместителем министра транспорта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Зверева статс-секретарем - заместителем министра транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Назначить Зверева Дмитрия Станиславовича статс-секретарем - заместителем министра транспорта", - говорится в тексте распоряжения.

Агентство напоминает, что ранее этот пост занимал Сергей Аристов, который скончался в декабре 2018 года после тяжелой болезни в возрасте 63 лет. Должность заместителя министра транспорта он занимал с 2004 года.