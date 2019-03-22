Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении говорится, что в феврале-марте 2019 года инфляция оказалась немного ниже прогноза ЦБ, а инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились, хотя и остаются на повышенном уровне. Банк России отметил, что вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался (его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6-0,7 п.п.), однако отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во II квартале текущего года. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года.

С учетом ослабления краткосрочных проинфляционных рисков регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%, ожидая ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Банк России сохранил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,2–1,7%, отметив, что повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. В частности, годовой темп роста оборота розничной торговли в январе-феврале снизился на фоне повышения НДС и замедления роста заработных плат, в то время как рост инвестиционной активности остается сдержанным.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении и бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными. Кроме того, пересмотр траектории процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Вместе с тем регулятор заявил о сохранении рисков замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными. Также значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2019 года.