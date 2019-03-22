ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании "АСКО-Жизнь"

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 21.03.2019 года № ОД-609 отозвал лицензию на осуществление добровольного страхования жизни общества c ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Данное решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности.

Напомним, что ООО "СК "АСКО-Жизнь" образовано 20 июля 2006 года. Основными направлениями деятельности по личному страхованию является добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Среди крупных клиентов компании – Московская областная Дума, ПАО "Промсвязьбанк", Фонд поддержки Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова и другие.