Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 марта

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительноо;

12:00 мск Платёжный баланс еврозоны за январь;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

15:00 мск Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за январь;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль;

17:00 мск Оптовые запасы в США за январь, финал;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;

N/A мск Саммит Евросоюза.