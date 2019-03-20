Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск ВВП Новой Зеландии за IV квартал;
03:30 мск Уровень занятости в Австралии за февраль;
03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за февраль;
03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;
11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;
12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за февраль;
12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;
15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;
15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за январь;
15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;
N/A мск Саммит Евросоюза.