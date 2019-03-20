Курс доллара 64.3167   Курс евро 72.9995  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за февраль;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за февраль;

03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за февраль;

12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за январь;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;

N/A мск Саммит Евросоюза.

Другие новости

сегодня
19:08
"АвтоВАЗ" и альянс партнеров просят кабмин РФ учесть позицию компаний по заключению СПИКов
сегодня
18:51
Минкомсвязь будет отслеживать наличие цифровых ТВ-приставок в регионах
сегодня
18:31
"АвтоВАЗ" и альянс партнеров просят кабмин РФ учесть позицию компаний по заключению СПИКов
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта
сегодня
18:23
ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ WTI ВПЕРВЫЕ С 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $60 ЗА БАРРЕЛЬ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
17:49
РЖД хотят сохранить локомотивы и инфраструктуру, но допускают эксперимент с частниками
сегодня
17:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 9.6 млн барр.
сегодня
17:30
МЕДВЕДЕВ В ЧЕТВЕРГ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО РЫНКУ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ - КАБМИН
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»