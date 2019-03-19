АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Роскомснаббанка"

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации "Роскомснаббанк" (ПАО) (г. Уфа). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк Уралсиб", действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Распределение по банкам-агентам вкладчиков "Роскомснаббанк" (ПАО) произведено в зависимости от места жительства (места нахождения), от категории вкладчика и от начальной буквы фамилии вкладчика. Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "Роскомснаббанк" (ПАО) ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк Уралсиб" на основании агентских договоров с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) "Роскомснаббанк" (ПАО) в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 20 марта 2019 года в газете "Аргументы и Факты Башкортостан".