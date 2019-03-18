Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за IV квартал;
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за февраль;
12:00 мск Торговый баланс Италии за январь;
12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;
12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за январь;
12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за январь;
13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;
13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;
17:00 мск Объём фабричных заказов в США за январь;
17:00 мск Проект годового госбюджета Канады;
17:00 мск Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit.