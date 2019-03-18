Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за IV квартал;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за февраль;

12:00 мск Торговый баланс Италии за январь;

12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;

12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за январь;

12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за январь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за январь;

17:00 мск Проект годового госбюджета Канады;

17:00 мск Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit.