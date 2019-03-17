Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Торговый баланс Японии за февраль;
09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;
07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за январь, финальный отчет;
13:00 мск Торговый баланс еврозоны за январь;
13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;
17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;
23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.