Курс доллара 64.6694   Курс евро 73.3610  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Торговый баланс Японии за февраль;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за март;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за январь, финальный отчет;

13:00 мск Торговый баланс еврозоны за январь;

13:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;

23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.

Другие новости

вчера
10:11
Проект хартии бессрочного сотрудничества ОПЕК+ представят в ближайшие 2 недели - аль-Фалих
вчера
10:00
Регионы РФ активизировали работу над системой "112" после проверки Счетной палаты
вчера
09:50
Добыча нефти в Венесуэле в феврале составила 1,432 млн баррелей в сутки
вчера
09:34
ФАЛИХ СЧИТАЕТ, ЧТО МИНИСТЕРСКИЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ КОМИТЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОЦЕНИТ ЕЩЕ РАЗ НЕОБХОДИМОСТЬ АПРЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ ОПЕК+
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта
вчера
06:14
Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций
вчера
03:10
СЛОВАЦКАЯ КОМПАНИЯ LOTN СОЗДАЛА РЕМОНТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА АФГАНСКИЕ МИ-17В-5 БЕЗ УЧАСТИЯ РАЗРАБОТЧИКА - "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ"
вчера
00:09
Совет Госдумы рассмотрит закон о запрете хостелов в жилых домах
17.03.2019
20:11
Министр нефти Венесуэлы в ближайшее время хочет приехать в Москву на открытие офиса PDVSA
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»