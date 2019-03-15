АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Роскомнаббанка"

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Роскомнаббанк" (г. Уфа). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентством выбраны ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк Уралсиб" для ускорения процесса выплат и создания максимально удобного сервиса для вкладчиков кредитной организации.

Агентством выбраны два банка-агента для целей проведения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками банка, в том числе малыми предприятиями, на которые с 1 января 2019 года распространено действие системы обязательного страхования вкладов.

О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено 15 марта 2019 года.