Курс доллара 65.5890   Курс евро 74.0237  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "РТС-Банка" н...
сегодня 10:10

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "РТС-Банка" начнутся не позднее 28 марта 2019 года

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АО "РТС-Банк" (Самарская область, г. Тольятти). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 14 марта 2019 года.

До 28 марта 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 21 марта 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
10:50
Потребительская инфляция во Франции в феврале не изменилась
сегодня
10:35
Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в феврале вырос на 0.2%
сегодня
10:22
Выплаты клиентам "Банка развития технологий и сбережений" начнутся не позже 28 марта - АСВ
сегодня
10:12
Потребительская инфляция в Германии в феврале выросла на 0.4%
сегодня
10:10
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "РТС-Банка" начнутся не позднее 28 марта 2019 года
сегодня
10:09
Уровень безработицы в Китае в январе составил 5.3%
сегодня
10:06
Объём розничных продаж в Китае в январе вырос на 8.2% в годовом выражении
сегодня
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь вырос на 6.1% в годовом выражении
сегодня
10:01
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 5 КОП, ДО 65,45 РУБ, ЕВРО - СНИЖАЕТСЯ НА 5 КОП, ДО 74,05 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»