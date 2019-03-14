Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск ИБаланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за январь;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за январь;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за январь;

09:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за февраль, финал;

10:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

10:45 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за февраль, финал;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за январь;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск Розничные продажи в США за февраль;

15:30 мск Цены на импорт в США за февраль;

17:00 мск Продажи новых домов в США за январь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль.