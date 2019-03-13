Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.9 млн барр.

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 марта, сократился на 3.9 млн барр. и составил 449.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.6 млн барр. и составили 246.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 3.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.4 млн барр. и составили 136.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.6 млн барр. и составили 46.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.58 млн барр., запасы бензина сократились на 5.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.195 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.1 млн барр.