Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 8 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн барр., запасы бензина сократились на 3.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.58 млн барр., запасы бензина сократились на 5.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.195 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.1 млн барр.