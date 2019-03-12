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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2019 г.Индекс потребительских цен в США в феврале выро...
сегодня 15:37

Индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 0.2%, почасовая зарплата выросла на 0.3%

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после нулевого изменения в январе.

По сравнению с февралём 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.5%, замедлив темпы повышения с +1.6% в январе.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.1% против 2.2% в январе.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с +0.2%). По сравнению с февралём 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.9%.

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