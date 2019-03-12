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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2019 г.Вячеслав Тюрин возглавил "Газпром инвест"
сегодня 09:55

Вячеслав Тюрин возглавил "Газпром инвест"

Эмитенты:   Газпром

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вячеслав Тюрин возглавил ООО "Газпром инвест". Об этом говорится в сообщении компании.

Исполняющим обязанности генерального директора ООО "Газпром транс" назначен первый заместитель генерального директора компании Александр Филин.

Для справки: Вячеслав Тюрин родился в 1960 году в г. Каменск-Уральском Свердловской области. Окончил Уральский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт им. С.М. Кирова. В 1991–1999 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях г. Нижневартовска и г. Москвы. В 1999–2002 годах — генеральный директор ФГУП "СГ-транс" Министерства энергетики РФ.

Напомним, что ООО "Газпром инвест" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Является единым заказчиком для реализации крупнейших системных инвестиционных проектов "Газпрома". В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, а также промышленного и гражданского назначения.

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