Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;
03:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;
12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;
12:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за январь;
12:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;
12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;
12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за январь;
12:30 мск ВВП Великобритании за январь;
13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;
15:30 мск Индекс потребительских цен в США за февраль;
15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;
15:30 мск Товарный торговый баланс США за январь;
16:45 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
20:01 мск Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;
N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.