Курс доллара 66.0763   Курс евро 74.2896  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;

03:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;

12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;

12:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за январь;

12:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за январь;

12:30 мск ВВП Великобритании за январь;

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за январь;

16:45 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

20:01 мск Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
20:14
Миноритарии "Мегафона" в рамках оферты предъявили к выкупу 20,36% акций компании
вчера
19:51
"Еврофинанс Моснарбанк", попавший под санкции США, заявил, что продолжил стабильную работу
вчера
19:34
Туристические компании РФ должны предлагать гостям из КНР что-нибудь новое - туроператор
вчера
18:36
Иностранный бизнес занял выжидательную позицию в оценке инвестклимата в РФ - исследование
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 марта
вчера
18:25
Венесуэльская PDVSA не может возобновить экспорт из порта "Хосе" после блэкаута - СМИ
вчера
18:16
Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.6%
вчера
17:58
США ввели санкции против "Еврофинанс Моснарбанка" за связь с PDVSA - минфин
вчера
17:36
МИНИСТР НЕФТИ ВЕНЕСУЭЛЫ МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ МОСКВУ 4-5 АПРЕЛЯ - ПОСОЛ В РФ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»