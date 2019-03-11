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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:16

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.6%

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после сохранения неизменным в ноябре (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1.0% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с (-0.3%).

Соотношение запасов к продажам в декабре составило 1.38 в сравнении с 1.36 месяцем ранее.

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