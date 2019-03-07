Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 марта

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск Торговый баланс Австралии за январь;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь;

09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

12:00 мск ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск Расходы на рабочую силу в США, финал;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:15 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за январь.