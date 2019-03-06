Банк России выпустил рекомендации по оптимизации регистрации биометрии клиентов в единой системе

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России выпустил рекомендации для банков, которые позволят усовершенствовать и оптимизировать их операционные процессы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте ЦБ

Так, банкам рекомендовано в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в ЕСИА в случае необходимости. Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно осуществлять проверку готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня. Это в целом позволит сократить время на регистрацию клиентов при сохранении ее надлежащего качества.

Кроме того, предложено информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС сразу по завершении такой процедуры.

В информационном письме также есть рекомендации о необходимости четкого разъяснения клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные: в ЕБС или собственную систему банка. Это позволит избежать случаев введения в заблуждение физических лиц.

Напомним, что механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в ЕСИА и ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

Карта точек банковского обслуживания, где все желающие могут сдать биометрические данные, размещена на сайте Банка России и постоянно обновляется.