Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск ВВП Австралии за IV квартал;
16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;
16:30 мск Торговый баланс Канады за декабрь;
16:30 мск Торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск Производительность труда в Канаде за IV квартал;
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
за февраль;
18:00 мск Заявление Банка Канады;
18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
22:00 мск Бежевая книга ФРС США.