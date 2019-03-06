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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск ВВП Австралии за IV квартал;

16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;

16:30 мск Торговый баланс Канады за декабрь;

16:30 мск Торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск Производительность труда в Канаде за IV квартал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады

за февраль;

18:00 мск Заявление Банка Канады;

18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

22:00 мск Бежевая книга ФРС США.

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