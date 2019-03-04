Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;
03:30 мск Платёжный баланс Австралии за IV квартал;
04:45 мск Продажи новых домов в Австралии за февраль;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;
06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;
11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;
11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;
11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;
11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;
12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;
12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль;
12:30 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за январь;
15:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;
17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;
18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за февраль;
18:00 мск Продажи новых домов в США за декабрь;
18:35 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль.