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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск Платёжный баланс Австралии за IV квартал;

04:45 мск Продажи новых домов в Австралии за февраль;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль;

12:30 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за январь;

15:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за февраль;

18:00 мск Продажи новых домов в США за декабрь;

18:35 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль.

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