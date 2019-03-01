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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2019 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:06

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону понижения до 93.8 с предварительного уровня 95.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 95.8.

В январе значение индекса составило 91.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в феврале составил 2.6% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.

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