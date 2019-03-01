Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 1.0%, расходы сократились на 0.5%

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в декабре на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли в декабре на 1.1%.

В январе личные доходы американских потребителей сократились на 0.1%, а реальные располагаемые доходы снизились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в декабре уменьшились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали снижения потребительских расходов в декабре на 0.2%.

Норма сбережений в декабре составила 7.6% против 6.1% в ноябре (пересмотрено с 6.0%).