Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831.7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чистая прибыль за IV квартал 2018 года составила 176.2 млрд руб. увеличившись на 2.2% по сравнению с IV кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8.4 рублей.

"2018 год стал очень важным годом для "Сбербанка": мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и ИТ для совместного создания и управления платформой", - отметил Герман Греф, президент, председатель правления банка.