Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 февраля Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 02:50 мск Розничные продажи в Японии зя январь; 02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно; 03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь; 03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль; 04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль; 04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за февраль; 08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за февраль; 09:45 мск ВВП Швейцарии за IV квартал; 10:00 мск Цены на импорт в Германии за январь; 10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль; 10:45 мск ВВП Франции за IV квартал, предварительно; 10:45 мск Потребительские расходы во Франции за январь; 10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно; 11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль; 11:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании; 11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно; 13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно; 16:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды; 16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь; 16:30 мск Индекс цен производителей Канады за январь; 16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США; 16:30 мск ВВП США за IV квартал; 16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно; 16:30 мск ВВП США за IV квартал, предварительно; 16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно; 16:30 мск Платёжный баланс Канады за IV квартал; 17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль; 18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США. Другие новости сегодня 09:30 Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 февраля сегодня 08:47 Минтруд опроверг информацию о якобы планирующихся массовых сокращениях сегодня 08:03 ПОВТОР - Банки РФ доказали работоспособность системы быстрых платежей, провели тысячи операций - ЦБ сегодня 06:33 "Газпром" не ждет быстрых результатов в диалоге с Китаем по новым поставкам газа сегодня 06:01 "Газпром" допускает выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО после 2020 г