Курс доллара 65.6182   Курс евро 74.4898  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2019 г. Аналитики ожидают повышения коммерческих зап...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.2 млн барр., запасы бензина сократились на 3.8 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.4 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.0 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:05
Объём производственных заказов в США в декабре вырос на 0.1%
сегодня
18:03
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 4.6%
сегодня
17:50
Экспортеры РФ интересуются поставками пшеницы в Венесуэлу – Центр оценки качества зерна
сегодня
17:37
ОПЕК планирует заседание в Вене 25 июня, встречу ОПЕК+ 26 июня - Баркиндо
сегодня
17:20
Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
сегодня
16:48
Падение экспорта нефти РФ в Японию в январе похоже на разовый случай, а не тренд - эксперт
сегодня
16:36
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 1.1%
сегодня
16:34
Дефицит товарного торгового баланса США в декабре вырос почти на 13%
сегодня
16:13
Цены на пшено в РФ за неделю вновь повысились, водка подешевела – Росстат
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»