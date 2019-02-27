Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8.5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики.

"Соглашение, заключенное между банком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП и шаг навстречу предпринимателям со стороны государства и "Сбербанка", - отметил Андрей Шаров, вице-президент "Сбербанка", руководитель дирекции GR.