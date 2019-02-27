Правительство установило дополнительный реквизит кассового чека для маркируемых товаров

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении дополнительного реквизита кассового чека для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлен такой дополнительный реквизит. В реквизите «код товара» кассового чека и бланка строгой отчётности для товаров, в отношении которых принято решение об обязательной маркировке, будет указываться код идентификации, позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры", - говорится в сообщении.

Установление дополнительного обязательного реквизита направлено на прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.