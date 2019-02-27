Курс доллара 65.6182   Курс евро 74.4898  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2019 г.Правительство установило дополнительный реквизи...
сегодня 09:59

Правительство установило дополнительный реквизит кассового чека для маркируемых товаров

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении дополнительного реквизита кассового чека для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлен такой дополнительный реквизит. В реквизите «код товара» кассового чека и бланка строгой отчётности для товаров, в отношении которых принято решение об обязательной маркировке, будет указываться код идентификации, позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры", - говорится в сообщении.

Установление дополнительного обязательного реквизита направлено на прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.

Другие новости

сегодня
10:31
Путин поручил кабмину до 25 марта внести поправки о субсидировании ипотеки семьям с детьми
сегодня
10:28
Путин поручил ВС и ГП к декабрю проанализировать ситуацию с экономическими преступлениями
сегодня
10:19
"Трнаснефть" сформировала дружины для тушения пожаров вдоль ВСТО-2
сегодня
10:09
Рубль колеблется к доллару и евро возле уровней предыдущего закрытия
сегодня
09:59
Правительство установило дополнительный реквизит кассового чека для маркируемых товаров
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 февраля
сегодня
08:55
Минсельхоз РФ не поддержал расширение продуктового эмбарго - газета
сегодня
08:05
ПОВТОР - Информации о проблемах компаний РФ в Венесуэле у Минэнерго РФ нет - Новак
сегодня
07:30
ИСПЫТАНИЯ РОБОТА "АЛЁШИ" ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ РАДИОАКТИВНОГО МУСОРА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ, ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ - РАЗРАБОТЧИК
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»