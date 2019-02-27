Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

03:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за январь;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.