Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 4.2% в годовом выражении

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 4.9%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 3.8% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в декабре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.