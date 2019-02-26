Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре выросло на 0.3%

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре выросло на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1326 тыс. в годовом выражении против 1322 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1328 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1290 тыс.

По сравнению с декабрём 2017 года число выданных разрешений увеличилось на 0.5%.