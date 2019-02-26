Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Суммы индексаций будут учтены в ходе пересмотра размера социальной доплаты к пенсии. Это связано с изменением прожиточного минимума в следующем году. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"При этом сверх прожиточного минимума будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Поэтому получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет гарантирована выплата сумм индексаций, превышающая установленный в субъекте Федерации показатель прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается доплачивать с 1 января 2019-го суммы, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году из-за определения величины соцдоплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных выплат с учетом их индексаций в 2019 году.