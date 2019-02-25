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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за март;

13:00 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск Число закладок новых домов в США за декабрь;

17:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за декабрь;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за декабрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за февраль;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль;

18:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль.

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