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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2019 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 1.1%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.3%).

Ранее сообщалось, что в декабре объём оптовых запасов вырос на 0.3%. Аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Объём оптовых продаж в декабре сократился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.2% в ноябре (пересмотрено с (-0.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.33 в сравнении с 1.30 в ноябре.

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