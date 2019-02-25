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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2019 г.Veon получит 350 млн долларов после пересмотра ...
сегодня 10:02

Veon получит 350 млн долларов после пересмотра соглашения с Ericsson

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационный холдинг Veon получит в первом полугодии 2019 года 350 млн долларов после пересмотра соглашения с компанией Ericsson. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Стороны подписали обязывающий договор об изменении существующих условий соглашения, в результате которого Veon получит 350 млн долларов в первом полугодии 2019 года", - говорится в сообщении.

"Соглашение между компаниями направлено на модернизацию IТ-инфраструктуры Veon в нескольких странах. После изменения условий соглашения Ericsson перестанет поставлять Veon решения для полного цикла управления доходами. Veon продолжит модернизацию инфраструктуры с использованием новых цифровых систем поддержки бизнеса (DBSS) и существующего программного обеспечения от Ericsson. В Veon рассчитывают, что это позволит снизить операционные расходы", - отмечает агентство.

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