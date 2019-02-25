Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 25 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

14:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.