Медведев подписал постановление об ограничении лизинга импортной спецтехники

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении лизинга импортной дорожно-строительной спецтехники для госнужд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Установленный ранее запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, распространён на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). Это позволит защитить внутренний рынок, поддержать развитие национальной экономики, российских товаропроизводителей, будет способствовать стабилизации финансовой ситуации, дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению на них рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории России производится широкий спектр строительно-дорожной и коммунальной техники, позволяющий обеспечить выполнение всего комплекса основных работ по строительству и содержанию транспортной инфраструктуры. В связи с этим подписанным постановлением действие этого механизма распространяется на продукцию российских предприятий с учётом их производственных компетенций и выпускаемого модельного ряда техники. При этом в отношении предназначенных для реализации специфических технологий строительства машин, таких как дорожные фрезы, машины для ресайклинга, бетоноукладчики и ряд других видов техники, которые на сегодняшний день не в достаточном объёме изготавливаются российскими предприятиями, установление запрета не предусмотрено.

Кроме того, установлено, что Торгово-промышленная палата России должна размещать на своём официальном сайте единый электронный реестр актов экспертизы, подтверждающих соответствие товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях её отнесения к продукции, произведённой в России. Это позволит упростить процедуры подтверждения соответствия продукции. При этом подтвердить соответствие продукции установленным требованиям сможет любое лицо, заинтересованное в участии в закупке.