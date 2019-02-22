Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 февраля

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

10:00 мск ВВП Германии за IV квартал, финал;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за декабрь;

17:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за февраль;

18:15 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

18:30 мск Доклад ФРС США о монетарной политике;

20:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

21:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.