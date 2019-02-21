Курс доллара 65.5401   Курс евро 74.2963  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:03

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.7 млн барр.

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 февраля, вырос на 3.7 млн барр. и составил 454.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.5 млн барр. и составили 256.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 138.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 3.4 млн барр. и составили 45.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.26 млн барр., запасы бензина сократились на 1.55 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.76 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 3.24 млн барр.

Другие новости

вчера
22:17
Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты
вчера
20:49
Министры ЕС могут окончательно принять поправки Газовой директивы без обсуждения- источник
вчера
20:13
Складывающиеся смартфоны Samsung могут стать альтернативой планшетам - Ozon
вчера
19:35
ОБЗОР – Рубль вечером умеренно прибавлял к доллару и евро вслед за долговым рынком
вчера
19:03
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.7 млн барр.
вчера
18:52
ОБОБЩЕНИЕ - "Гражданские" успехи РФ на военной выставке IDEX-2019
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 февраля
вчера
18:22
"Шереметьево" закрывал одновременно две ВПП на 30 минут из-за метеоусловий - источник
вчера
18:17
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 1.2% (расширенное сообщение)
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»