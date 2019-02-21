Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;
10:00 мск ВВП Германии за IV квартал, финал;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;
16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;
16:30 мск Розничные продажи в Канаде за декабрь;
17:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за февраль;
18:15 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
18:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
18:30 мск Доклад ФРС США о монетарной политике;
20:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
21:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
21:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.