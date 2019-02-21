Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 1.2% (расширенное сообщение)

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.94 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.01 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с январём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 8.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в январе составила 247.5 тыс. долл, повысившись на 2.8% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.59 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.53 млн месяцем ранее и 1.52 млн в январе 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.7 в декабре и 3.4 в январе 2018 года.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе составил 49 дней в сравнении с 46 в декабре и 42 годом ранее. При этом 38% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.