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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:12

Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.1%

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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