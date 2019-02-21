Индексы PMI Германии в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в феврале сократился до 47.6% против 49.7% в январе (пересмотрено с 49.9%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне в 49.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 55.1% против 53.0% месяцем ранее (пересмотрено с 53.1%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.8%.