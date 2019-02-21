Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за январь;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за январь;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

15:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск Оптовые продажи в Канаде за декабрь;

16:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь;

18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:35 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.