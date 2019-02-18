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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
18.02.2019 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за январь;

12:00 мск Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

18:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль.

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