Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за январь;

12:00 мск Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

18:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль.