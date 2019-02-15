Курс доллара 66.7044   Курс евро 75.2492  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за январь;

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

N/A мск Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

N/A мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

N/A мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

Другие новости

вчера
19:58
Цена на нефть марки Brent впервые с 20 ноября 2018 г поднялась выше $66 за баррель
вчера
19:21
Трамп заявил, что готов наращивать торговлю с Великобританией, несмотря на Brexit
вчера
18:55
Россельхознадзор отменил временные ограничения на экспорт яиц и птицы из Бельгии в РФ
вчера
18:39
Основатель Baring Vostok назвал причиной дела конфликт с совладельцем банка "Восточный"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 февраля
вчера
18:14
США внесли в санкционный список по Венесуэле пять человек, в том числе министра нефти
вчера
18:04
"Дамате" вложит 2,2 млрд руб в завод по производству кошерных продуктов под Пензой
вчера
18:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос
вчера
17:55
Рязанская область подписала в Сочи 20 соглашений на 30 млрд руб - губернатор
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»