Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.1%.

По сравнению с январём 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 3.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 78.2% против 78.8% месяцем ранее (пересмотрено с 78.7%).

В среднем, за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с январём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.2 п.п.