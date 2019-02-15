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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2019 г."ВЭБ", "Газпромбанк" и "Сбербанк" профинансирую...
вчера 12:29

"ВЭБ", "Газпромбанк" и "Сбербанк" профинансируют строительство ГМК "Удокан"
Эмитенты:   Газпромбанк  |  Сбербанк

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк", "Газпромбанк", "ВЭБ.РФ" и Байкальская горная компания договорились о финансировании проекта 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди и строительства горно-металлургического комбината. Базовые условия финансирования установлены соглашением между банками-партнерами и Байкальской горной компанией, подписанным в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".

Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки.

Общий бюджет проекта составляет 2.9 млрд долларов США (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.

В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: "Сбербанк" – 40%, "Газпромбанк" – 40%, "ВЭБ.РФ" – 20%.

Напомним, что Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн т руды в год.

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