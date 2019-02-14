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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за январь;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за январь;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

12:00 мск Объём нового кредитования в Китае за январь;

12:00 мск Денежная масса М2 в Китае за январь;

12:00 мск Торговый баланс Италии за декабрь;

12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за январь;

13:00 мск Торговый баланс еврозоны за декабрь;

16:30 мск Цены на импорт в США за январь;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

17:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за январь;

17:15 мск Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

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